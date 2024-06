Les plaidoiries de la défense dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 se poursuivent devant le tribunal criminel de Dixinn. A l’ouverture de l’audience, ce lundi 3 juin 2024, c’est Me Jean Moussa Sovogui, qui a pris la parole pour plaider.

Dès l’entame, l’avocat a souligné que “le premier objectif de cette plaidoirie c’est annihiler les charges qui pèsent contre le Colonel Moussa Tiegboro Camara [et] le deuxième, c’est exhorter l’institution judiciaire à s’excuser” auprès de son client “le seul à avoir toujours, 28 septembre 2009, pris l’initiative d’aller sensibiliser les manifestants et revenir par la suite au stade sauver certaines personnes lorsque les tirs ont commencé”.

“Notre justice se déshumanise”, a déploré Me Jean Moussa Sovogui en dénonçant la détention du colonel Tiegboro sans titre de détention. “On doit au moins trouver un titre justificatif pour dire voilà il est mis en prison à travers cet acte là. C’est un être humain. C’est comme si on avait ramassé un “animal” et on est allé le loger à la maison centrale. Il faut le dénoncer. Ce n’est pas normal. Aucun titre, aucun mandat”, a dénoncé l’avocat.

Par ailleurs, Me Sovogui a fustigé les conditions de détention des accusés. “Allez-y voir les conditions de détention d’un ancien président, le capitaine Moussa Dadis Camara. C’est pitoyable. Des anciens ministres comme mon client, son excellence Diaby, allez voir comment ils sont détenus. Détention précaire, dans des conditions inhumaines et dégradantes”.

L’avocat a aussi fustigé la réquisition du parquet demandant à condamner les accusés à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une sûreté de 30 ans. “Ça bouleverse, surtout qu’il n’y a aucun fondement, aucune base. C’est révoltant.”