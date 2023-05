Reporters sans frontières (RSF) a publié, ce mercredi 3 mai, son classement mondial en matière de liberté de la presse.

La Guinée a perdu un point et occupe désormais la 85e place sur 180 pays et territoires du monde.

«Le pluralisme des médias est bien réel en Guinée, mais le nouveau régime de transition, installé depuis le coup d’État de septembre 2021, est encore attendu au tournant sur les questions relatives à la liberté de la presse», a souligné RSF citant les tentatives de muselement de la presse par la junte. Notamment, la convocation du Directeur de publication de mosaiqueguinee au Camp Samory Touré et l’agression d’un animateur à la radio Espace Kindia par des militaires alors qu’il couvrait une « opération de marquage des domaines de l’État ».

L’édition 2023 du Classement mondial de la liberté de la presse, qui évalue les conditions d’exercice du journalisme dans 180 pays et territoires, est publiée à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai. Il apparaît que la situation est “très grave” dans 31 pays, “difficile” dans 42 et “problématique” dans 55, alors qu’elle est “bonne” ou “plutôt bonne” dans 52 pays. Autrement dit, les conditions d’exercice du journalisme sont mauvaises dans 7 pays sur 10 et satisfaisantes dans seulement 3 pays sur 10, selon RSF.