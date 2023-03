La convergence des acteurs sociopolitiques du cadre de dialogue a déploré le retard de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue et a mis en garde le Cnrd contre toute tentative d’exclusion.

La démarche ‘‘unilatérale’’ du Premier ministre, Bernard Goumou, envers les Forces vives (Anad, Fndc et Rpg arc-en-ciel et alliés) fait des mécontents. Pour La convergence des acteurs sociopolitiques du cadre de dialogue, il n’y a pas lieu de refaire un autre dialogue. Elle soutient que le précédent avait déjà enregistré la participation de 20 sur les 23 coalitions politiques dont les plus grandes plateformes de la Société civile guinéenne dont le Cnoscg et le Pcud.

« Malheureusement, la Convergence constate avec beaucoup de regret, les atermoiements des autorités de la transition quant à la mise en œuvre des résolutions » du dialogue. Ladite coalition déplore qu’au lieu que le Pm ne s’attelle à l’application des recommandations, celui-ci se lance dans une démarche ‘‘vouée à l’échec’’ de dialoguer avec les Forces vives.

Face à cette situation, la Convergence rappelle que seule la plénière du cadre de dialogue permanent inter-guinéen déjà existant est habilitée d’initier d’autres sessions ordinaire et extraordinaire, dès lors que ce cadre précédent a été institué et opérationnalisé par décret. «Toute session relative au dialogue inter-guinéen sans la participation des acteurs sociopolitiques de la convergence sera une source irréfragable de déstabilisation de la Guinée. (…) Les résolutions issues des sessions précédentes sont comme coulées dans un marbre. Toute tentative de les modifier sera perçue par les membres de la convergence comme un projet d’empêchement du retour paisible à l’ordre constitutionnel. Ce qui obligera à tirer toutes les conséquences politiques y afférentes. La convergence des acteurs sociopolitiques du cadre de dialogue permanent inter-guinéen ne permettra ni à une autorité, ni à un groupe d’intérêt de prendre la transition en otage», a mis en garde la convergence dans une déclaration rendue publique ce vendredi 3 mars 2023.