La nomination du magistrat Ibrahima Sory 2 Tounkara au poste de ministre de la Justice et des Droits de l’Homme continue de susciter de nombreuses réactions au sein du milieu judiciaire guinéen. Interrogé sur ce sujet, Me Almamy Samory Traoré, avocat au barreau de Guinée, a exprimé une appréciation globalement positive, saluant le parcours et les qualités professionnelles du nouveau garde des Sceaux.

« C’est un magistrat respecté, qui fait preuve de professionnalisme. S’il a été porté à la tête du ministère de la Justice, je pense que c’est une reconnaissance méritée. Le mérite a été récompensé », a affirmé Me Traoré, rappelant que le magistrat Ibrahima Sory 2 Tounkara est reconnu pour son sérieux, sa rigueur et son engagement au service de l’institution judiciaire.

L’avocat a toutefois souligné les attentes qui accompagnent cette nomination, compte tenu de la sensibilité du ministère. « Nous espérons qu’il saura traduire ses qualités professionnelles en actions concrètes afin de mieux gérer ce ministère stratégique », a-t-il indiqué.

Pour Me Traoré, ce changement de fonction implique nécessairement une évolution de posture. « Les rôles ont changé. En tant que ministre, les approches seront différentes. Il n’intervient plus dans la procédure judiciaire », a-t-il précisé.

Il a également rappelé que la mission première du ministre de la Justice demeure institutionnelle. « Son rôle consiste avant tout à veiller à ce que les moyens nécessaires soient mis à la disposition des magistrats afin qu’ils puissent exercer leur mission dans de bonnes conditions », a-t-il expliqué.

Enfin, Me Traoré a insisté sur le principe fondamental de l’indépendance de la justice. « Sa nomination n’a pas d’impact sur les décisions judiciaires. Il n’exerce aucune autorité sur les magistrats du siège, qui ne sont soumis qu’à la loi », a-t-il souligné, ajoutant que le nouveau ministre, en tant qu’ancien magistrat, « est pleinement conscient de cette réalité ». Il a conclu : « Il doit veiller à ce que des pratiques qu’il n’aurait pas acceptées ne soient pas imposées à d’autres. Mais, juridiquement, je pense qu’il n’a aucune influence sur les procès en cours ».