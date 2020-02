Culture: Boffa abritera la 3ème édition du festival D’mba et Arts Baga du 8 au 9 février 2020

Le comité d’organisation pour la valorisation du patrimoine culturel baga a animé une conférence ce lundi 3 février à la maison de la presse. Objectif, décliner le programme de la 3ème édition du festival tournant de la communauté baga qui se déroule du 8 au 9 février 2020 dans la localité de Bigori à Boffa.

Les Baga sont une communauté qu’on rencontre en majorité au centre de la Guinée. Elle se caractérise par une forte gérontocratie.

Cependant, son masque rappelle les caractérisques d’une femme nourricière, très impressionnant par sa taille, son poids et son style. Cet imposant buste d’où émerge la tête figure un esprit assurant la croissance, la fertilité et la fécondité.

Dans son exposé en face des journalistes, Édouard Binet Bangoura a rappellé que l’objectif de ce festival reste non seulement la pérennité de l’identité culturelle Baga, mais aussi de réunir les différents villages baga de Boké, Boffa Dubreka et Kaloum autour du masque D’MBA et arts baga.

« Nous aurons au programme, un carnaval géant, un tournoi de foot-ball opposant les ressortissants Baga de Conakry et le village hôte, il y aura aussi des danses folkloriques sur le masque D’MBA et tous les autres masques, des jeux et artisanat baga et des expositions par village ».

Néanmoins, le conférencier signale que le ministère de la Culture et du Patrimoine Historique est resté en marge de cette célébration. Il n’a apporté aucune aide au comité d’organisation.

Adama Hawa Bah