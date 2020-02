Coupe de la CAF: Qualifié, le Horoya finit la phase des poules en beauté !

Finir la phase des poules sur un succès à l’extérieur, c’est le pari que vient de réussir le Horoya AC en Coupe CAF ce Dimanche face à El Nasr au Petro Sport Stadium du Caire.

Qualifier pour les quarts de la compétition depuis l’avant dernière journée, le Horoya Athlétic Club tenait néanmoins à bien finir cette phase de poules. Mission accomplie pour les poulains de Lamine N’Diaye, qui ont battus (0-2), El Nasr ce Dimanche au Caire.

Aligner d’entrée, Boniface Haba montrait le voix aux siens dès la 11e minute sur un service impeccable d’Atta Enock Agyei. Malgré la pression locale, le champion de Guinée maintient le cap jusqu’à la 75e, moment choisi par le même Enock Atta pour provoquer et obtenir un penalty. Nikiema Dramane transforme parfaitement (77’, 0-2) et permet aux « rouge et blanc » de faire le break dans un match qu’ils dominent intelligemment.

Un résultat important, qui conclut cette belle phase de poules du représentant guinéen : 4 victoires et 2 nuls en 6 matchs, pour un seul but encaissé. Haut les mains, le Horoya accède au second tour en tête de sa poule tout en restant invaincu.

A qui le tour ?