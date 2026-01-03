Après plus de six semaines de négociations sous médiation officielle, le Gouvernement et l’intersyndicale de l’éducation (FSPE, SLECG et SNE) ont signé, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier, un protocole d’accord majeur. Le compromis prévoit notamment la revalorisation de plusieurs primes, le déblocage de salaires en souffrance, le reclassement des enseignants admis aux examens professionnels et des engagements clairs sur les contractuels, ouvrant la voie à une accalmie durable dans le secteur éducatif.

PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L’INTER SYNDICALE DE L’EDUCATION (FSPE, SLECG ET SNE)

PREAMBULE :

Suite au mémorandum du 01 septembre 2025 de l’intersyndicale de l’éducation (FSPE, SLECG et SNE) et conformément aux instructions de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, des négociations ont eu lieu du 17 novembre 2025 au 03 janvier 2026 entre les représentants du Gouvernement et ceux de l’Intersyndicale de l’Education dans la salle de réunion du Ministère du Travail et de la Fonction Publique.

Considérant que les parties ont convenu d’intégrer les résolutions du protocole d’accord signé le 02 décembre 2025 entre le Gouvernement et l’Intersyndicale de l’éducation dans le présent protocole d’accord.

Les présentes négociations se sont déroulées sous la médiation du Conseil National du Dialogue Social et la facilitation de l’Inspection Générale de l’Administration Publique.

Après examen et échanges sur les points du mémorandum de l’intersyndicale de l’Education, les parties ont convenu de ce qui suit :

1. De la révision immédiate de la date d’ouverture des salles de classe 2025-2026:

Résolution : Sans objet.

2. De la mise en place d’une Commission technique bipartite gouvernement et l’intersyndicale de l’éducation pour la révision et l’application du statut particulier de l’enseignement pré-universitaire et celui de l’enseignement technique et de la formation professionnelle :

Résolution:

La Commission technique bipartite a été mise en place et un projet de statut révisé a été transmis aux Autorités. Après échange et dans le souci de prendre en compte les préoccupations des enseignants et suite au retrait de SNAESURS du processus de négociation, il a été convenu de :

Poursuivre la révision du statut particulier à partir du mois de février 2026;

Statuer sur les primes et indemnités ne concernant que les enseignants du ministère de l’enseignement pré-universitaire et de celui de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

S’agissant des primes, les parties se sont accordées sur :

La revalorisation de la prime de préparation mensuelle de 100 000 GNF & 500 000 GNF, échelonné comme suit:

300 000 GNF à compter du mois de février 2026:

500 000 GNF à compter du mois de juillet 2026.

La revalorisation de la prime de craie mensuelle de 125 000 GNF à 500.000 GNF, échelonné comme suit:

300 000 GNF à compter du mois de février 2026;

500 000 GNF à compter du mois de juillet 2026.

La revalorisation de la prime de documentation annuelle de 300 000 GNF et 1 500 000 GNF

3. Poursuivre le déblocage des salaire juillet- août 2025 des enseignants avec paiement intégral des primes amputées et la réouverture de la plate-forme FUGAS pour le déblocage des salaires des enseignants bloqués depuis décembre 2023.

Résolution :

Les parties conviennent de mettre en place une Commission bipartite (DGFP, IGAP et Syndicat) pour examiner les dossiers des agents bloqués. Ces dossiers transmis par les Chefs DRH doivent être accompagnés des listes cosignées par les DPE, les Chefs d’établissements et les responsables syndicaux afin de procéder au déblocage des cas justifiés en fin janvier 2026.

4. Du reclassement des enseignants recyclés et ceux admis aux examens professionnels, leur prise en charge et la poursuite de l’organisation annuelle de ces examens

Résolution :

Le gouvernement s’engage à prendre en charge dès janvier 2026 les Arrêtés de reclassement des enseignants admis aux examens professionnels, session 2017.

5. De la majoration des indemnités de transport et de logement

Résolution

Les parties conviennent d’une revalorisation des indemnités de logement et de transport en faveur des enseignants du Pré-Universitaire et de l’Enseignement Technique comme suit:

Indemnité de logement: 250 000 GNF

Indemnité de transport: 200 000 GNF

Le paiement de ces montants est échelonné ainsi qu’il suit :

Fin mai 2026 :

150 000 GNF sur l’indemnité de logement et

100 000 GNF sur l’indemnité de transport

Fin septembre 2026 :

100 000 GNF sur l’indemnité de transport

100 000 GNF sur l’indemnité de logement

6- Du paiement des primes de fonction

Considérant que les primes de fonction sont des avantages consentis en supplément du traitement du salaire de base pour l’exercice des fonctions considérées comme importantes à cause du niveau de responsabilité liée à leur exercice, le Gouvernement accepte le principe d’octroi de ces primes sous réserve de la mise en place d’une commission chargée de recevoir et d’examiner les actes de nomination des cadres devant bénéficier de ces primes.

Cette commission sera composée des cadres des Ministères en charge de la Fonction Publique, de l’Enseignement Pré- Universitaire, de l’Enseignement Technique ainsi que des représentants de l’Intersyndicale de l’Éducation.

Les actes de nomination à savoir les décrets, les arrêtés et les décisions doivent être remontés par les Chefs de Divisions des Ressources Humaines des Ministères en charge de l’Enseignement Pré- Universitaire et de l’Enseignement Technique au plus tard fin février 2026.

7- De l’engagement des enseignants contractuels non retenus et ceux de la zone spéciale de Conakry

Résolution :

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission composée des représentants des Ministères en charge de la Fonction Publique, de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Intersyndicale de l’Education (FSPE, SLECG et SNE) pour recevoir et examiner les listes des contractuels ayant fait la blométrie et participé aux évaluations en pratique de classe. Ces listes doivent être remontées par les DPE/DCE et leur traitement ne doit pas dépasser deux (02) mois à compter de la date de la mise en place de la commission.

La situation des enseignants ayant obtenu la moyenne à cette évaluation sera mise en priorité au prochain engagement.

En ce qui concerne les contractuels de Conakry, conformément aux stipulations du protocole d’accord signé le 02 décembre 2025, les parties invitent les intéressés à se préparer pour les prochains concours/pratique de classe au compte de l’enseignement pré-universitaire pour lesquels ils seront prioritaires à l’enregistrement.

Au terme des discussions, les parties se réjouissent de l’esprit de responsabilité qui a caractérisé ces présentes négociations et s’engagent au respect scrupuleux du présent protocole qui suspend à compter de ce jour le processus de négociation sur les autres points contenus dans le mémorandum jusqu’à la signature du statut particulier.