La Direction Générale des Impôts porte à la connaissance de tous les détenteurs de véhicules à moteur que le lancement des opérations de vente des vignettes de la taxe unique sur les véhicules TUV pour l’exercice 2025, a démarré le 1er janvier.

A cet effet, la Direction des impôts informe les usagers concernés que la vente libre des vignettes sans pénalité se poursuivra jusqu’au 31 mars 2025, délai de rigueur sur l’ensemble du territoire national.

À compter du 1er avril 2025, elle prévient tout achat de vignettes “sera majoré d’une pénalité de 25%” de sa valeur faciale conformément à la réglementation en vigueur.

L’achat des vignettes est totalement dématérialisé et se fait via Orange Money, MTN Mobile Money, Paycard, BNB et crédit rural par virement bancaire à la BCRG sur le compte 21 000 140 ainsi que dans les bureaux régionaux et préfectoraux des transports terrestres ex-CADAC.