Dans le cadre de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, le candidat indépendant Mamadi Doumbouya, soutenu par la mouvance politique Génération pour la Modernité et le Développement (GMD), a livré une communication détaillant sa vision et ses priorités pour la Guinée.

Doumouya affirme fonder son projet de société sur « l’amour de la patrie » et la volonté de « bâtir ensemble » une Guinée « prospère, stable et harmonieuse ».

Il place le vivre-ensemble, la paix, la stabilité et la lutte contre la corruption parmi les axes majeurs de son engagement politique. Selon lui, ces priorités devraient permettre d’améliorer les conditions de vie, d’assurer l’accès à une éducation de qualité, à des soins de santé dignes et à une mobilité sécurisée pour l’ensemble des citoyens.

Le candidat met également en avant la nécessité de consolider des institutions fortes et un État de droit moderne, reposant sur une gouvernance participative.

Au cours de cette communication, Mamadi Doumbouya a dressé un bilan des actions qu’il présente comme ayant été menées sous sa direction dans les dernières années.

Il cite notamment : la construction de plus de 1 000 kilomètres de routes bitumées et de plusieurs ponts et échangeurs ;

la mise en chantier d’hôpitaux régionaux et la construction d’écoles modernes, dont l’établissement Barry Diawandou à Dixinn ;

une prise en charge médicale portée à 80 % pour les fonctionnaires et retraités, ainsi qu’une gratuité progressive pour les acteurs culturels ;

la rénovation et l’extension de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré ;

le lancement de formations spécialisées, comme le programme militaire inspiré du modèle britannique ;

la construction de la Cité administrative de Koloma.

Doumouya souligne également que son action a porté sur l’accès à l’eau potable, l’électrification de plusieurs localités, dont Tougué, et la dotation en véhicules administratifs des gouverneurs, préfets et sous-préfets.

Le candidat place l’agriculture et l’industrialisation au centre de sa vision de développement. Il mentionne la relance de plusieurs secteurs industriels et la création d’entreprises telles que Nimba Mining Company, la Compagnie Transguinéenne (CTG) et la Banque Nationale d’Investissement (BNI).

Il cite par ailleurs le mégaprojet Simandou comme un levier majeur de croissance, rappelant que « le premier train du projet a été mis en marche le 11 novembre à Moribaya ». Selon lui, les revenus générés par ces projets pourraient permettre de diversifier l’économie nationale et d’accélérer le développement du pays.

Mamadi Doumbouya invite les citoyens à rejoindre la dynamique portée par la GMD, affirmant vouloir construire une Guinée « unie, prospère et tournée vers l’avenir ».