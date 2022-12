Après la révocation de six (6) administrateurs territoriaux, des préfectures de Siguiri et Mandiana, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation souhaite redynamiser le secteur de l’extraction minière du pays.

Invité dans Mirador ce vendredi, Mory Condé est revenu sur le rôle joué par l’armée qui a été réquisitionnée pour stopper l’anarchie dans la zone. « Ils continuent à récupérer d’autres machines que les individus ont caché dans la brousse. Le principe est clair. En attendant la finalisation des enquêtes, tout administrateur territorial où une machine aurait travaillé dans sa localité sera automatiquement démis de ses fonctions. On ne peut pas comprendre qu’il y ait du n’importe quoi et que des représentants de l’Etat dans ces circonscriptions territoriales n’agissent pas. Même avec un simple courrier ils peuvent informer leur hiérarchie, mais ils ne l’ont pas fait».

Dans ces conflits entre les gestionnaires des sociétés d’extractions et les communautés, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation ne dédouane pas la responsabilité des élus locaux.

«Certains auraient même favorisé ce travail, donc en attendant que la justice et les officiers de police judiciaire ne finissent les enquêtes pour situer les responsabilités et nous communiquer les chefs d’inculpation, pour moi, c’est obligatoire quelle que soit la personne liée à cette affaire, elle va purement et simplement quitter le bateau».

A en croire le ministre, dès ce soir, d’autres mesures seront prises à l’encontre de chaque contrevenant même si d’autres administrateurs sont concernés, ils vont partir purement et simplement.