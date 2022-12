Le garde des sceaux vient d’instruire au Procureur général près la cour d’appel de Kankan, d’engager des poursuites judiciaires contre le sous-lieutenant Mouloukou Souleymane Camara et cie, après leur révocation par le ministre de l’Administation du territoire et de la décentralisation. Ils sont accusés de corruption et d’autres infractions.

Le Sous-lieutenant Mouloukou Souleymane Camara, sous-préfet de Doko, le Capitaine Salah Camara, sous-préfet de Kintinian, le Lieutenant Lancinet Mara, sous-préfet de Kourémalé , Capitaine Mamadi Keita, sous-préfet de Tomboni, Lieutenant M’bemba Bangoura, sous-préfet de Kondianakoro et le Lieutenant Pierre Loua, sous-préfet de Dialokoro, sont accusés de destruction de l’environnement et autres.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a fait savoir au Procureur de Kankan dans son communiqué, que c’est en complément de l’injonction N° 0684 en date du 25 novembre 2022, qu’il est instruit d’engager ou de faire engager les poursuites judiciaires ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites, que la justice juge «opportunes sans délai pour des faits présumés de destruction de l’environnement, corruption d’agents publics et complicité», contre les personnes susmentionnées.

Alphonse Charles instruit aussi le Procureur général près la Cour d’Appel de Kankan «à prendre toutes les dispositions idoines» à l’effet de traduire devant les juridictions, les personnes mises en cause en tenant compte des formes prescrites par la loi et de rendre compte à qui de droit.

Il dit attacher du prix «à l’exécution diligente de la présente injonction dans l’intérêt de la loi et de la bonne administration de la justice».