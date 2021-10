Après Kamsar et Kolaboui, dans la région de Boké, Kamsar Petroleum a procédé ce samedi 02 octobre 2021, à l’inauguration de sa toute première station dans la ville de Conakry. Cette cérémonie a mobilisé plusieurs responsables et travailleurs de l’entreprise, à Gbessia Kondeboui, dans la commune de Matoto.

Dans son discours de circonstance, le PDG de Kamsar Petroleum s’est réjoui des différentes réalisations effectuées depuis la création de l’entreprise il y a six ans.

«Avec la station qui sera ouverte à la Minière dans 2 semaines, cela amènera le réseau de distribution grand public de Kamsar Petroleum à six (6) stations en Guinée : 4 que nous possédons directement et 2 sous gestion par des partenaires. A l’occasion de la fête nationale de notre pays, nous avons tenu à souligner cet événement à travers cette cérémonie d’inauguration officielle, avant le début de l’exploitation la semaine prochaine, et cela, pour ne pas gêner les opérations et optimiser les mesures de santé et sécurité, pilier de notre fonctionnement chez Kamsar Petroleum», a-t-il souligné.

Poursuivant, Louis Camara annonce que cette inauguration permet la création de plusieurs emplois directs et indirects.

«A travers l’ouverture de cette station, c’est 13 emplois directs et 5 emplois indirects qui sont créés. Trois directement à la Direction Générale dans des fonctions de supports notamment au niveau de la comptabilité et des finances, 10 directement dans cette station et 5 à travers des prestataires de service», précise-t-il.

Il faut rappeler que Kamsar Petroleum est une entreprise guinéenne de distribution des produits pétroliers créée en 2015 en République de Guinée.