Sous la direction éclairée du Ministre de l’Enseignement Supérieur, Alpha Bacar Barry, le système éducatif guinéen franchit une nouvelle étape vers la modernité avec la transformation de GUPOL en PARCOURSUP GUINÉE. Cette initiative marque une avancée significative dans la gestion des parcours académiques, en s’inspirant du modèle français bien connu.

La pièce maîtresse de cette évolution est la Carte Unique de l’Étudiant, un outil multifonctionnel qui vise à simplifier et optimiser l’expérience universitaire des étudiants guinéens.

Plus qu’une simple carte, elle regroupe divers services essentiels, rendant la vie universitaire plus fluide et connectée. Parmi les fonctionnalités, on retrouve une identification numérique sécurisée, l’accès aux infrastructures universitaires, un titre de transport avec réductions, et une gestion centralisée des bourses. De plus, la carte offre une couverture d’assurance santé, un accès à une vaste bibliothèque numérique, ainsi que des réductions sur les services culturels et commerciaux.

En plus de ces innovations, PARCOURSUP GUINÉE propose un système avancé pour la gestion des diplômes, garantissant leur sécurité et leur accessibilité à tout moment.

Ce système inclut :

– Une sécurité contre la perte et le vol ;

– Une possibilité de consultez et téléchargez vos diplômes où que vous soyez ;

– Une conservation durable.

Alpha Bacar Barry, à travers cette réforme, affirme sa volonté de moderniser le système éducatif guinéen et de le rendre plus compétitif à l’échelle internationale. En intégrant les avancées technologiques dans l’enseignement supérieur, il place la Guinée sur la voie d’une éducation plus inclusive, dynamique et en phase avec les exigences du 21e siècle. Cette initiative promet d’être un catalyseur de changement, ouvrant de nouvelles perspectives pour l’avenir des étudiants guinéens.