Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRI) a développé une nouvelle plateforme d’orientation pour les bacheliers. PARCOURSUP remplace désormais l’ancienne plateforme GUPOL.

Cette nouvelle plateforme prendra en charge l’inscription et l’orientation des 20 660 bacheliers de la session 2024 dont 7 225 sont des filles.

Selon le MESRI, cette nouvelle plateforme introduit plusieurs améliorations significatives, avec six nouvelles fonctionnalités destinées à mieux répondre aux besoins des étudiants. L’objectif est de rendre les inscriptions et les orientations plus fluides et transparentes.

La nouvelle plateforme sera mise en ligne dans les prochains jours avec l’ouverture du processus d’inscription et d’orientation des nouveaux étudiants.