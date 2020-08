L’Ong Pottal Fii Bhantal Fouta Djallon a procédé, ce samedi 1er août 2020 à Conakry, à la remise des dons aux populations sinistrés de Leymiro à Pita, Dougountounni dans Mali et Diambouriah à Dalaba dont les habitations ont été récemment détruites par une tornade.

La cérémonie de remise s’est déroulée au siège de l’Institut Giga formation à Hamdallaye en présence des représentants des sinistrés. Responsable de projet et programme de l’antenne locale de l’Ong Pottal Fii Bhantal Fouta Djallon, Elhadj Baldé Tougué explique: «Nous sommes ici dans le but d’assister les populations sinistrées des villages de Hansanguéré Malalaye dans le district Diambouriyah à Dalaba, Leymiiro à Pita et Dougountounni à Mali qui ont été victimes dont les cases de tornade. Nous avons donc jugé utile de faire une contribution symbolique en vue d’apporter assistance à ces citoyens qui vivent actuellement dans des conditions vraiment difficiles», explique-t-il rappelant que, par le passé, l’Ong avait fait des dons à Nzérékoré, à Pita, Dalaba et Conakry dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Par ailleurs, «pour une question de transparence », dit-il, Amadou Macka Baldé, responsable des affaires juridiques de ladite Ong a tenu a rappelé les montants: «Dougountounni a eu 5 millions et les deux autres localités Hansanguéré Malalaye et Leymiro ont eu chacun 1 million 500.000 FG. Nous comptons aller au-delà pour porter secours et assistance aux sinistrés dans d’autres localités. Mais, faut il savoir que ces fonds sont le fruit des contributions individuelles des membres de notre Ong».

De son côté, le porte-parole de l’Association pour le développement de Diambouriyah, Souleymane Diallo indique qu’il y a 3 semaines de cela, une tornade a détruit plusieurs cases dans le village de Hansanguéré Malalaye, district de Diambouriah dans la sous-préfecture de Ditinn. «Nous sommes très contents de ce don et nous les rassurons qu’il parviendra aux victimes. Nous souhaitons à travers l’association de notre village établir un partenariat avec cette Ong dans le futur. Nous invitons ceux qui ont des moyens à venir en aide à Pottal Fii Bhantal qui aident les populations sinistrées».

Au nom des sinistrés de Dougountounni, Elhadj Mamadou Aliou rappelle que dans la nuit du 13 à 14 juin 2020, une pluie torrentielle s’est abattue dans son village détruisant 258 cases. «C’est suite à cela que Pottal Fii Bhantal a décidé de porter secours aux sinistrés. Nous avons reçu une enveloppe de 5 millions FG pour les victimes. En aidant les victimes de catastrophe, l’ONG a fait un acte humanitaire très important. Que Dieu les récompense».

A Leymiro, ajoute Ahmad Sara Sall, «récemment, il y a eu un vent violent dans notre village faisant assez des dégats. Beaucoup d’habitations, ainsi que la mosquée et l’école ont été détruites. Donc, cette assistance nous va droit au cœur. Les victimes en ont vraiment besoin. Merci à Pottal Fi Bhantal Fouta Djallon d’avoir pensé à elles».