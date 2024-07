L’activiste de la société civile, Alseny Farinta Camara, accuse le Premier ministre, Bah Oury, de dire de “contre-vérité “ aux Guinéens par rapport au manque d’électricité constaté ces derniers temps dans le pays. Il alerte sur la répercussion du délestage en dehors de la capitale Conakry.

Pour le président du Réseau national des acteurs du développement durable (RENADE), ce que Bah Oury est en train de dire à la population sur ce sujet relève des “allégations”.

“Le premier ministre est en train de tenir des allégations mensongères à la population guinéenne. Le Gouvernement ne veut pas dire aux Guinéens que c’est le carburant toxique importé par Oryx Energies qui cause des dégâts sur les centrales thermiques de Tombo, Kipé, Yimbaya Tannerie et autres. Aujourd’hui, c’est le grand Conakry qui est sérieusement affecté, mais les jours à venir plusieurs préfectures et régions pourraient être concernées par les délestages permanents”, a déclaré Farinta lors d’un entretien à Guinee360.

Fort des arguments dont il dispose, Alseny Farinta lance un défis au premier Ministre Bah Oury et à la société EDG de prouver le contraire de ce qu’il dit. Il accuse le président et son entourage d’entretenir la crise dans le secteur de l’énergie en Guinée.

“Le carburant toxique est en train d’anéantir nos pauvres centrales thermiques. Le grand Conakry risque de passer toute la saison pluvieuse dans le noir par l’incapacité de l’administration publique à respecter les textes de lois, l’éthique et la transparence. Il faut dire la vérité aux Guinéens que le niveau d’eau est en train d’augmenter dans nos barrages de façon considérable”, a ajouté l’activiste.

Pour rappel, Alseny Farinta Camara a récemment lancé une pétition citoyenne contre la vente du carburant impropre à la consommation et “la corruption” qui entourent le contrat d’Oryx Energies et a exigé par la même occasion l’ouverture d’une enquête sérieuse et approfondie pour situer les responsabilités.