L’Union des Forces Démocratique de Guinée UFDG a de nouveau saisi le Tribunal de première Instance de Dixinn à travers une plainte, afin d’obtenir la libération de ses locaux, fermés depuis octobre 2020.

Même si, le même tribunal avait déclaré au mois de février dernier d’être incompétent de trancher dans cette affaire, le parti l’opposant Cellou Dalein ne veut pas baisser les bras. Cette fois-ci une suite vient d’être donnée à la requête du parti et le procès est programmé pour le 09 juillet prochain. Cette plainte vise les ministères de la Sécurité et de la Protection civile, de la Défense nationale, et de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation qui sont incriminés dans la procédure représentée par un agent judiciaire de l’État.

Pour les avocats constitués pour la défense des intérêts du parti, il ne faut rien abandonner puisque l’UFDG est victime d’un acharnement de la part du pouvoir en place. « Il faut reculer pour mieux sauter. Nous étions venus pour la première fois, les cours et tribunaux se sont déclarés incompétents. Mais, cette fois-ci nous pensons que nous avons bien sauté. Il n’y pas plus de possibilité pour la justice de se déclarer incompétente dans cette affaire. Tant que les droits de l’UFDG, son président, ses militants et sympathisants ne seront pas respectés, nous continuerons la bataille judiciaire. Et, nous obligerons la justice à dire le droit et nous sommes déterminés à aller jusqu’au bout, afin que le droit soit dit » a fait savoir Me Salifou Béavogui chez nos confrères de Mosaïqueguinee.