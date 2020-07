La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), choisit la date su 18 octobre prochain, pour la tenue du premier tour de l’élection présidentielle en Guinée.

Dans l’émission les Grandes Gueules de ce jeudi 02 juillet, le tout nouveau porte-parole de la Ceni a expliqué les raisons de ce choix, qui selon lui a été fait dans le strict respect des textes de lois.

«Ce choix a été basé sur le respect d’une disposition constitutionnelle. La constitution prévoit en son article 43, que le premier tour de l’élection du président de la République, doit se tenir dans un intervalle de temps, et ce temps, c’est 90 jours au plus ou 60 au moins avant l’expiration du mandat du président de la République en fonction. Il y a un encadrement qui est fourni par la constitution, et la Ceni, en tant qu’institution constitutionnelle, ne peut pas violer aussi de manière flagrante cette disposition constitutionnelle. Y égard à toutes les activités qui doivent être mener, pour une élection inclusive et dont les résultats seraient acceptés par toutes les parties, la Ceni a opté pour le délai minimum, qui est donc de 60 jours avant la fin de mandat du président de la République. C’est ce qui a été donc le critère véritable pour proposer la date du 18 octobre, pour la tenue du premier tour de l’élection présidentielle », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Mamadi 3 Kaba est revenu sur le recours porté par le conseil de l’ordre des avocats de Guinée, auprès de la cour suprême contre le décret d’Alpha Condé, qui a entériné le choix du CNOSCG porté sur lui.

Pour ce juriste, c’est un détail qui ne concerne pas sa personne.

«Ce que le barreau avait engagé comme procédure, c’était d’attaquer le décret du président de la République. Ce n’est pas ma propre personne, on appelle cela en droit, « recours pour excès du pouvoir», a fait savoir le remplaçant de feu Me Salif Kébé à la Ceni.