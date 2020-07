Alors que le Front national pour la Défense de la Constitution annonce avoir déposé des courriers d’information aux différents responsables des mairies concernées par sa manifestation du 8 juillet prochain, des voix se lèvent au sein de la classe politique guinéenne pour inviter les responsables de cette plateforme à un changement de stratégie.

C’est en tout cas le conseil donné ce jeudi 2 juillet 2020 par le président du parti Mouvement pour la Solidarité et le Développement (MSD), à ses pairs du front.

Au cours d’un entretien qu’il nous a accordé, Dr. Abdoulaye Diallo, estime que le FNDC a réussi à mobiliser les citoyens autour d’un idéal certes, mais, ses multiples manifestations n’ont pas abouti à l’essentiel.

«Le FNDC a fait déjà ses preuves en ce qui concerne sa capacité de mobilisation. Mais comment faire changer la donne ça ils ont échoué quand ils étaient au sommet, maintenant ils sont en déclin. Donc ils ne peuvent pas. Ils faut qu’ils arrêtent de faire descendre les gens dans la rue, pour qu’ils soient tués, pour qu’ils soient arrêtés et que le FNDC ne peut rien sauf crier ça ne marche pas comme ça. Nous nous sommes contre les manifestations de rue parce que ça n’a rien servi depuis plusieurs années. Trouvons une autre forme de protestation pour pouvoir changer la donne».

À la question de savoir quelle nouvelle méthode les opposants doivent entreprendre désormais pour faire face au régime d’ Alpha Condé, le leader du MSD appelle les guinéens à se tourner vers une autre alternative.

«Nous nous avons dit que tous ceux qui ont gravité autour de Sékou Touré et de Lansana Conté doivent quitter et céder la place aux autres qui sont plus fort, qui ont plus d’idées et plus crédible qu’eux. Parce que si Alpha Condé ne fait rien, l’opposition n’a pas été capable de proposer une alternative possible pour les Guinéens», conclut-il