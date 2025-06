Le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a reçu ce dimanche 1er juin 2025 à Conakry une délégation de l’Union africaine, en visite officielle en Guinée. À cette occasion, il a réaffirmé l’engagement des autorités de transition à respecter les délais prévus pour le retour à l’ordre constitutionnel, tout en soulignant le rôle historique et central de la Guinée dans la construction du projet panafricain.

« Je suis très heureux. L’Union africaine est au chevet de la Guinée pour accompagner et soutenir la vision du chef de l’État, le président Mamadi Doumbouya, en faveur de la Guinée et de l’Afrique, dans les domaines politique, diplomatique, économique et culturel », a déclaré le chef de la diplomatie guinéenne.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par les préparatifs du référendum constitutionnel prévu pour le 21 septembre prochain.

Morissanda Kouyaté a par ailleurs rappelé l’implication fondatrice de la Guinée dans la création de l’Organisation de l’Unité africaine, devenue Union africaine. « Cette visite matérialise l’engagement du Conseil de paix et de sécurité à accompagner la Guinée dans une dynamique de transformation politique et diplomatique ambitieuse », a-t-il souligné.

Le ministre a indiqué que l’ensemble des actions liées à la transition sont actuellement financées par le Budget national de développement, tout en appelant à une mobilisation plus large de la communauté internationale. « Nous avons demandé l’organisation d’une table ronde, appelée Basketfront, afin de solliciter un appui pour accélérer le processus. Mais cela ne signifie pas que nous allons baisser les bras », a-t-il affirmé, réitérant la volonté du président Doumbouya de respecter scrupuleusement les échéances prévues.

Il a enfin tenu à rassurer sur les efforts consentis pour garantir un processus électoral inclusif. « Nous traversons une période difficile, et c’est pourquoi nous souhaitons que tous les Guinéens soient recensés afin d’obtenir un fichier électoral fiable », a conclu Morissanda Kouyaté.