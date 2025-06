En marge d’un point de presse, à l’issue de sa rencontre avec le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, et le Premier ministre Bah Oury, Ousmane Sonko s’est exprimé sur la disparition de Foniké Mengué, Billo Bah et du journaliste Habib Marouane Camara.

Alors que des organisations de la société civile guinéenne et sénégalaise l’avaient invité à interpeller les autorités guinéennes sur ce sujet de préoccupation, le chef du gouvernement sénégalais a rappelé le cadre de sa visite et insisté sur la nécessité de respecter la souveraineté de la Guinée.

“Je suis venu ici pour une tournée économique et voilà une question éminemment politique. Les États, quel qu’en soit le niveau de fraternité et d’amitié qu’il y a, ont des réalités internes qu’il faut respecter. Aujourd’hui, il y a des gens qui sont arrêtés au Sénégal pour différents délits. Ce n’est pas aux autorités guinéennes de venir au Sénégal pour dire ce qu’il faut faire”,a-t-il martelé.

Poursuivant, Ousmane Sonko a précisé qu’il ne comptait pas s’immiscer publiquement dans les affaires internes de la Guinée.

“Je m’abstiendrai, par respect, de venir en Guinée pour avoir à dicter aux Guinéens ce qu’il y a à faire. Si les relations amicales et fraternelles me le permettent, et si je devais en parler, ce serait en douce, amicalement. Mais je ne viendrai pas dans une conférence de presse pour dire que j’ai dit ceci ou j’ai fait cela.”