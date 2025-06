En visite officielle à Conakry, les 1er et 02 juin 2025, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a défendu une approche patiente et stratégique du renforcement des liens entre la Guinée et le Sénégal. Il annonce, avec son homologue Bah Oury, la création d’un comité technique chargé de poser les fondations d’une coopération renouvelée, mûrie à l’abri des projecteurs.

À l’occasion de sa visite en Guinée, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a adopté un ton résolument pragmatique et discret pour évoquer l’avenir des relations bilatérales entre les deux pays. Lors d’une conférence de presse tenue à Conakry aux côtés de son homologue guinéen Bah Oury, il a insisté sur la nécessité de bâtir une coopération solide, mais “à feu doux”.

« Je ne vais pas en dire plus. Conformément aux recommandations de Son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, qui après avoir béni nos travaux, nous avoir donné sa caution, nous a recommandé d’évoluer dans la plus grande discrétion, de prendre le temps de bien “cuisiner le plat” et de le servir bien mûr pour que nos peuples respectifs de Guinée et du Sénégal puissent être bien servis », a-t-il déclaré, usant d’une métaphore culinaire pour illustrer une approche mesurée et réfléchie.

Dans cette optique, les deux parties ont convenu de la création d’un comité technique mixte, chargé de transformer les grandes lignes politiques en projets concrets. « Nous avons retenu ensemble […] de mettre en place un comité technique qui, sur la base des orientations que nous avons retenues, va travailler de manière accélérée pour dresser les contours de cette nouvelle coopération », a précisé Sonko.