Alors que des rumeurs circulaient sur un possible changement de gouvernement, c’est finalement un remaniement ministériel qui pourrait avoir lieu. Ce remaniement pourrait marquer l’entrée au gouvernement de figures de l’opposition, et non des moindres ainsi que des journalistes.

Parmi les noms évoqués, certains cadres pressentis seraient proches de l’opposant Cellou Dalein Diallo.

Selon des informations concordantes, un accord aurait déjà été trouvé, et l’annonce du remaniement ne serait plus qu’une question de temps.

Contrairement à certaines rumeurs, Bah Oury pourrait conserver son poste de Premier ministre, selon des sources proches du dossier.

Ce remaniement, s’il se confirme, marquerait une étape significative dans la dynamique politique actuelle, avec une possible ouverture vers l’opposition.