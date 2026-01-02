Après près de trois semaines de congé exceptionnel accordé en raison du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, les élèves du cycle préuniversitaire retrouveront le chemin de l’école ce lundi 5 janvier 2026 à partir de 8 heures, sur toute l’étendue du territoire national.

Dans un communiqué rendu public, le ministère de l’Enseignement préuniversitaire et de l’Alphabétisation (MEPUA) a annoncé la reprise effective des cours, tout en adressant ses vœux à l’ensemble de la communauté éducative. « Le ministère de l’Enseignement préuniversitaire et de l’Alphabétisation adresse ses meilleurs vœux de santé, de paix et de réussite à l’ensemble des élèves, enseignantes, enseignants, parents d’élèves et partenaires de l’éducation », souligne le document.

Le département dirigé par le MEPUA a également salué le comportement civique des acteurs du système éducatif lors de l’élection présidentielle du 28 décembre dernier. « Le ministère félicite et remercie la communauté éducative pour son sens élevé de responsabilité et de civisme lors du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, qui s’est déroulé sur toute l’étendue du territoire national dans un climat apaisé », peut-on lire.

Tirant les conséquences de la fin de cette parenthèse électorale, le ministère invite tous les acteurs à se mobiliser pour un retour normal à l’école. « Le MEPUA invite l’ensemble des acteurs et partenaires du système éducatif à s’engager pleinement pour la reprise effective des cours prévue le lundi 5 janvier 2026 à 8 heures, dans l’intérêt supérieur de l’école», insiste le communiqué.

Conscient de l’impact de ce congé exceptionnel — qui s’est étendu du 15 décembre 2025 au 4 janvier 2026 — sur le déroulement des programmes, le ministère annonce enfin des ajustements. « Le calendrier scolaire connaîtra un léger réaménagement en vue de s’adapter aux normes d’enseignement-apprentissage », rassure le MEPUA.

Cette reprise marque ainsi le retour progressif à la normale dans le secteur éducatif, dans un contexte post-électoral que les autorités qualifient d’apaisé, avec pour priorité la continuité et la qualité des apprentissages.