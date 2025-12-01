Alors que certains cadres de l’UFDG gardent le silence, Mamadou Barry, secrétaire général adjoint du parti, est sorti de sa réserve. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il invite ouvertement les militants et responsables de l’UFDG à se ranger derrière la candidature d’Aboulaye Yéro Baldé.

Dans son intervention, Mamadou Barry remercie d’abord l’ensemble des structures du parti — du Bureau exécutif aux comités de jeunes et de femmes, en passant par la sécurité et les sympathisants — rappelant le travail accompli à leurs côtés, notamment lors de la présidentielle de 2020. Il revient également sur son parcours interne, marqué par une exclusion après des critiques formulées en 2015, puis son retour au sein de la formation politique avec de nouvelles responsabilités.

S’adressant directement au président de l’UFDG, Celles Dalein Diallo, il évoque les tensions passées, mais insiste sur sa fidélité aux valeurs du parti. Il déplore par ailleurs que certains jeunes cadres promus durant son absence aient, selon lui, rejoint aujourd’hui des positions opposées à celles de l’UFDG.

Pour Mamadou Barry, le silence du parti face à la situation politique actuelle serait « une erreur historique ». Il appelle ainsi le président de l’UFDG à prendre publiquement position en faveur d’Aboulaye Yéro Baldé, candidat du FRONDEG, estimant que ce choix dépasse les intérêts individuels et concerne « l’avenir du parti et de la Guinée ».

Il rappelle que dans les années 2006-2007, feu Bah Mamadou avait déjà opéré un choix stratégique en misant sur un renouveau incarné, à l’époque, par Cellou Dalein Diallo. Selon lui, la situation actuelle exigerait un acte similaire.

Mamadou Barry met en avant le parcours de Yéro Baldé, qu’il présente comme un « cadre expérimenté », doté d’une « probité reconnue » et d’une solide expérience dans l’administration, le secteur minier et les institutions internationales. Il estime que l’ancien ministre possède la capacité de « rompre avec les pratiques du passé » et d’apporter une « vision nouvelle » pour le pays.

Concluant son message, il appelle les militants à soutenir la candidature de Yéro Baldé, présenté comme « le choix de la raison et de la responsabilité », et affirme que l’avenir de la Guinée nécessite que l’UFDG sorte de sa réserve.