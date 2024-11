Par un décret en date du 29 octobre 2024, le président de la transition a annoncé une revalorisation des indemnités de mission de 214 % pour les membres du gouvernement, hauts cadres, cadres et autres agents de l’administration en déplacement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourouno, a apprécié cette mesure prise par le général Mamadi Doumbouya.

Selon le ministre, cette initiative marque un tournant en offrant des conditions plus favorables aux fonctionnaires guinéens en mission, mettant fin à une période de précarité souvent subie par ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions.

“En ma qualité de Ministre du Travail et de la Fonction Publique, j’exprime une profonde gratitude au Président de la République GL Mamadi DOUMBOUYA pour la signature du Décret de revalorisation (une augmentation moyenne de 214%) des indemnités (perdiems) des cadres, Hauts cadres et autres agents lors de leurs missions à l’intérieur et à l’extérieur de la Guinée. La nouvelle grille d’indemnités permet désormais d’effectuer des missions officielles dans des conditions décentes, avec une capacité financière de se loger, de se nourrir et de se prendre en charge durant toute les missions officielles de l’Etat”, a précisé le ministre.