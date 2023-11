L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) ne compte plus perdre du temps à répondre aux attaques du ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gaoual Diallo contre le parti et son leader.

Depuis qu’il a affiché sa volonté de succéder à Cellou Dalein Diallo à la tête de cette formation politique, le ministre des postes, des télécommunications et de l’économie numérique est soupçonné par ses anciens collaborateurs de l’UFDG d’être en mission de la junte pour déstabiliser le parti.

Ce mardi 31 octobre 2023, le coordinateur des fédérations UFDG à l’intérieur du pays a confié que son parti n’entend plus se laisser distraire par les sorties de Gaoual. “Les supputations et les agitations d’un individu s’ébranlent plus l’UFDG”, a déclaré en substance Cellou Baldé dans Mirador sur FIM.

L’enjeu lié à l’organisation des élections pour le retour à l’ordre constitutionnel reste la préoccupation majeure des dirigeants de l’UFDG, à en croire Cellou Baldé. “Pour nous, la question c’est le respect de la charte de la transition, le retour à l’ordre constitutionnel, les questions fondamentales, la constitution. C’est de cela qu’on discute avec nos structures à la base. Ce ne sont pas des questions marginales”.

En attendant d’avoir une idée sur les documents administratifs et juridiques qui seront demandés pour se faire enrôler sur le fichier électoral, Cellou Baldé invite les militants de l’UFDG à s’entourer de toutes les précautions nécessaires.