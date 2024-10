L’armée israélienne (Tsahal) a signalé que « des missiles ont été lancés depuis l’Iran vers l’État d’Israël », ce mardi 1er octobre 2024. L’attaque a déclenché l’activation des sirènes d’alerte, et la population israélienne a été priée de se réfugier dans des abris anti-bombes. Le nombre exact de missiles reste incertain : selon i24News, plus de 100 roquettes ont été tirées, tandis que The Jerusalem Post estime qu’environ 500 missiles ont frappé Israël.

Cette offensive est revendiquée par le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) iranien, en réponse à la mort d’Ismaïl Haniyé, chef du Hamas, de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, et Abbas Nilforoushan, un haut commandant du CGRI. Ces dirigeants ont été tués lors de frappes israéliennes le week-end dernier.

Après les tirs de ce mardi, l’Iran a promis « des attaques écrasantes » en cas de riposte israélienne.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exprimé son inquiétude face à l’escalade du conflit et a fermement condamné cette situation. Sur X (anciennement Twitter), il a exhorté à l’instauration d’un cessez-le-feu immédiat pour éviter une extension du conflit, rappelant l’importance de la paix dans la région.

“En temps de conflit, les civils paient le prix fort. La guerre n’est pas la solution. Nous avons besoin de paix”, a déclaré Antonio Guterres.