Invité de l’émission « les Grandes Gueules » de la radio Espace fm ce jeudi 01 Octobre 2020, le président de la Nouvelle Génération Politique (NGP) à réagit face aux violences enregistrées à l’intérieur du pays.

Badra Koné se dit déçu des événements survenus à Labé. Le leader du NGP invite le peuple de Guinée a être vigilant pendant ces campagnes électorales.

« Je suis désolé de ce qui est arrivé à Labé, qui est entrain de susciter autre chose dans d’autres parties du pays. Chers citoyens, je vous appelle à la retenue parce que, la politique c’est une chose et ce qui nous lie en république de Guinée en est une autre, sachez donc que la politique est cette chose qui nous divise et celle qui doit être renouvelée par les valeurs et les idées qu’elle n’a pas, restez vigilant en cette période de campagne électorale pour que règne la paix dans le pays. Rejoignez la Nouvelles Génération Politique et les choses se feront par étapes », réagit-il.

« Je ne prend pas par âge ce renouvellement de la classe politique. On ne veut pas faire de l’alignement des belles paroles pour dire qu’on va faire ceci et cela, qu’on a un programme de société qui est mieux que l’autre », ajoute-t-il.

Plus loin, Badra Koné affirme que l’objectif de son parti politique est de ramener les gens à faire la politique de la plus belle manière.

« Notre parti politique se distingue de nos aînés par les manières, nos aînés aujourd’hui sont entrain de diviser le peuple pour régner et est-ce que nous, on ne va pas faire. Nous avons créé le parti depuis le 4 juillet passé. Pour mettre en place un mouvement politique cela se fait par étape, d’abord nous avons créé le mouvement après nous avons conscientiser les jeunes (…). Nous voulons faire la politique autrement, on veut ramener les gens à faire de la politique de la plus belle manière c’est là l’objectif qu’on se fixe, donc nous sommes dans une période très sensible à l’approche de l’élection présidentielle ou il y a trop de tension, de discours ethniques… », conclut-il.