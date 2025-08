Le coup d’envoi de la 8e édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) sera donné le 2 août prochain en Afrique de l’Est. Co-organisée par la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda, cette édition 2024 s’annonce riche en nouveautés : dotation financière revue à la hausse, trophée flambant neuf, et nombre d’équipes participantes élargi.

Une édition inédite, une dotation record

Pour cette 8e édition dédiée aux talents locaux, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé une augmentation substantielle des récompenses, avec une enveloppe globale de 10,4 millions de dollars, soit une progression de 32 % par rapport à la précédente édition.

Le grand vainqueur empochera 3,5 millions de dollars, soit une hausse spectaculaire de 75 % par rapport aux 2 millions de l’édition 2022. Le finaliste repartira avec 1,2 million, tandis que les troisièmes et quatrièmes recevront respectivement 700 000 et 600 000 dollars.

Les équipes éliminées en quarts de finale percevront 450 000 dollars, et celles classées troisièmes ou quatrièmes de leur groupe bénéficieront d’une prime comprise entre 200 000 et 300 000 dollars, selon leur performance. Quant aux sélections les moins bien classées, elles recevront 200 000 dollars chacune.

« Le CHAN est une compétition essentielle pour le développement du football local en Afrique. Elle contribue fortement à accroître la compétitivité de nos joueurs sur la scène internationale », a déclaré Patrice Motsepe, président de la CAF, ajoutant que cette augmentation s’inscrit dans une stratégie d’investissement à long terme dans le football africain.

Un trophée inédit, symbole d’un nouveau départ

Un nouveau trophée a été dévoilé ce 1er août, à la veille du coup d’envoi du tournoi. Selon la CAF, ce trophée s’inscrit dans une refonte globale de l’image de marque du CHAN, alliant design contemporain et valeurs culturelles africaines.

L’objet est orné de 54 lignes, représentant les 54 associations membres de la CAF, et arbore en son centre la carte du continent africain, en hommage à la solidarité et au panafricanisme.

Une compétition élargie à 19 nations

Autre innovation majeure : le CHAN 2024 réunit 19 sélections nationales, soit deux de plus que lors de l’édition précédente. Une évolution qui témoigne de l’essor de cette compétition, vitrine du football local africain.

Parmi les favoris, le Sénégal, tenant du titre, vise un doublé historique. Le Maroc, absent en 2022 mais double champion en 2018 et 2020, revient avec l’ambition de reconquérir sa couronne. La RD Congo, forte de ses deux titres, peut compter sur les talents issus de clubs comme le TP Mazembe et l’AS Vita Club.

La Tanzanie, qui évoluera à domicile, compte bien créer la surprise et viser son premier sacre continental, portée par l’élan populaire à Dar-es-Salaam et Zanzibar.

Deux nations feront également leurs débuts dans le tournoi : le Kenya, pays coorganisateur, et la République centrafricaine, qui découvrent pour la première fois l’intensité du CHAN.

Cette compétition continentale s’annonce donc comme une édition de rupture, tant sur le plan sportif que symbolique. L’enjeu est clair : faire du tournoi une vitrine crédible du football local africain et un levier de développement à grande échelle.