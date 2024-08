La Cour pénale internationale (CPI) a réagi au verdict rendu, ce 31 juillet 2024, par le Tribunal de première instance de Dixinn dans le procès du massacre du 28 septembre 2009.

Les auteurs dont Dadis Camara, Claude Pivi, Toumba et autres ont été reconnus coupables de crimes contre l’humanité et condamnés à des lourdes peines.

Dans un communiqué, le Bureau du Procureur de la CPI a salué la décision du Tribunal. “Ce verdict marque un tournant dans l’établissement de la vérité sur les événements du 28 septembre 2009 et dans la reddition des comptes par ceux qui portent la plus grande responsabilité dans les atrocités qui ont été commises. L’implication d’anciens dirigeants guinéens, au plus haut niveau, souligne l’importance de ce jugement. Les juges guinéens ont envoyé un signal clair selon lequel personne n’est au-dessus des lois et ceux qui commettent des crimes visés par le Statut de Rome feront face à la justice”, a indiqué la CPI.

L’institution basée à la Haye “espère qu’après des années d’attente, ce moment apportera un sentiment de justice et du réconfort aux victimes dont les droits ont été reconnus aujourd’hui. Le Bureau espère également que ce moment ouvre une nouvelle voie vers une plus grande prise en compte de la lutte contre l’impunité en Guinée”.

Par ailleurs, le Bureau du Procureur a félicité les autorités guinéennes “pour cette étape importante franchie dans le cadre du procès relatif aux événements du 28 septembre 2009, et de l’avoir mené avec succès jusqu’à ce stade du verdict”.