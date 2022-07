La prétendue crise liée à la pénurie de carburant en Guinée a été abordée jeudi 30 juin en marge du Conseil des ministres.

Le président de la transition a donné à cet effet des instructions fermes aux Ministres de la justice, de la défense de la sécurité et de la communication.

Mamadi Doumbouya demande aux responsables de ces trois départements, de mettre fin dans un bref délai au trafic du carburant sur le marché.

Selon le président, ce trafic mené en complicité avec certains gérants de station pénalise les citoyens.

«Le chef de l’État a appelé à la vigilance de chacun et de tous. Par la même occasion, il a instruit le ministre de la justice, de la défense, de la sécurité et celui de la communication de prendre toutes les dispositions pour mettre fin au trafic de carburant qui règne sur le marché et qui pénalise des concitoyens notamment dans la ville de Conakry », a lu le porte-parole du gouvernement Ousmane Gaoual Diallo dans son compte rendu.