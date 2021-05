La nomination de l’Honorable Dialikatou Diallo comme ministre de l’unité nationale et de la citoyenneté suscite des réactions au sein de l’opinion politique. Ce vendredi 30 Avril 2021, Bah Oury président de l’Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée (UDRG) s’est réjouit de cette nomination. Selon lui, la vice présidente de l’assemblée nationale pourra remplir la mission qui lui ait assignée.

« C’est un décret présidentiel qui donne des responsabilités à une personne et le président estime que l’honorable Zalikatou peut remplir la mission qu’il lui donne donc je lui souhaite du succès dans le travail qu’elle a à faire au niveau du ministère de la citoyenneté et de l’unité nationale. »

À la question de savoir si l’honorable Zalikatou pourra renouer le dialogue avec les partis politiques notamment avec celui de l’UDRG. Bah Oury estime que même si sa mission est lourde, elle a tout les atouts pour la mener à bien .

« Je précise que c’est une charge excessivement lourde dans un contexte où l’esprit de dialogue fait défaut au niveau de la classe politique de manière générale où les mentalités sont beaucoup plus tournées vers l’exacerbation d’ambitions personnelles et de l’égo au détriment de l’intérêt national. Ce qui fait que sa mission dans un contexte de crise est excessivement lourde. Mais d’ores et déjà en mon nom personnel et au nom de l’UDRG je pense qu’elle a les atouts pour remplir la mission je lui souhaite bonne chance » à t’il conclu.