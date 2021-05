Au lendemain de la disparition du Maréchal Idriss Deby, le président guinéen avant de s’envoler pour participer à ses obsèques avait décrété un deuil national de 24 heures en hommage à son défunt ami.

Au Tchad, Alpha Condé a également promis d’apporter son soutien à la famille d’Idriss Deby et s’est engagé à soutenir le pays pendant la période de la transition.

En Guinée, ses opposants considèrent que c’est seul Alpha Condé qui est en deuil suite à la mort de celui qu’ils qualifient de dictateur.

Interrogé sur le sujet, Diabaty Doré président du parti RPR n’a pas manqué de mots pour dénoncer cette démarche du numéro 1 guinéen.

«Vous savez que c’est les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Deby en Afrique n’était pas un modèle c’est un tyran. Il a fait disparaitre des opposants, des journalistes, la liberté de la presse n’existe pas dans son pays. Vous avez vu il y a des morts dans le pays, les militaires sont dans la rue pour tirer sur les gens. C’est monsieur Alpha Condé et son clan qui étaient en deuil. Le peuple de Guinée n’était pas en deuil. On a perdu des grands hommes ici comme Djibril Tamsir Niane, alors que les drapeaux étaient en berne à l’UNESCO à cause de ce grand homme, mais la Guinée a été incapable, ce pouvoir corrompu a été incapable de faire un deuil national même si c’est pour 10 heures ou 15 heures. Et c’est pour Deby le tyran que le peuple de Guinée va observer un deuil national, c’était pour M. Alpha Condé parce que c’est les mêmes, c’est des dictateurs. Vous avez suivi son discours il dit qu’il a perdu un ami et un complice. C’est Deby qui lui a conseillé de tirer sur les gens qui manifestaient ici. Et il va aux funérailles il commence à faire des promesses. 2050 l’Afrique sera le meilleur continent. Les promesses maintenant sont hors de nos frontières», se moque l’opposant.