La Sierra Leone a abrité l’ouverture de la première session extraordinaire de la cinquième législature du parlement de la CEDEAO, lundi 29 mars 2021. La Guinée a été représentée à cette occasion par le président de l’Assemblée nationale à la tête d’une délégation parlementaire.

Honorable Amadou Damaro Camara, en face de ces confrères députés, a rappelé que la sous-région ouest-africaine fait face à d’énormes défis, que les parlementaires ont la charge de légiférer pour le bien des citoyens.

«La richesse produite à travers les ressources naturelles de notre sous-sol doit être redistribuée de façon équitable à toutes les composantes de nos populations. La prospérité se doit d’être partagée», dira-t-il.

«Toutefois, ils ne sont pas insurmontables. Il faut donc s’armer de beaucoup de courage et de détermination pour réussir à les relever», a fait croire le président du parlement guinéen.

Amadou Damaro a posé une problématique, qui selon lui, les réponses permettraient d’atteindre les résultats escomptés.

«Comment traduire en des législations transnationales la fiscalité et réglementer au mieux le secteur minier qui est source de revenu pour nombre de nos mandants dans notre espace communautaire ?

Comment amener les gouvernements de nos États à donner la primauté au secteur primaire devant favoriser par exemple l’agriculture dans les projets de Loi de finances que chacun de nos parlements examine et adopte chaque année ?

Comment en définitive parler d’une même voix en tant que parlementaires sur des questions d’intérêt commun, le climat par exemple, qui touchent les peuples de notre sous-région qui ont en partage les mêmes valeurs et malheureusement les mêmes souffrances ?

Comment prôner le vivre ensemble de nos populations pour la consolidation de nos nations en construction ? Nous avons encore un devoir de mémoire d’il y a 30 ans jour pour jour marqué par le début d’une guerre civile parmi les plus atroces en République de Sierra-Léone qui a impacté le développement socio-économique de toute la sous-région», a démontré le président de l’Assemblée nationale guinéenne.

«Pour répondre avec vous à ces questions, l’Assemblée nationale de la République de Guinée a cru bon, dès l’installation de la neuvième législature à la suite des législatives du 22 mars 2020, de s’inscrire dans la continuité en envoyant auprès de la Représentation communautaire des députés qui seront à même de la représenter valablement. Je ne doute pas un seul instant que les représentants des quinze parlements nationaux dans leur ensemble contribueront efficacement à examiner et à adopter les projets de loi, à eux, soumis. Pour notre part, nous restons disposés à accompagner du mieux que nous pourrons pour conférer à cette cinquième législature de notre parlement communautaire le succès escompté», a-t-il laissé entendre.