Après l’indépendance de la Guinée le 02 octobre 1958, le pays a d’abord voulu faire modifier les règles de la Zone Franc pour rester dans cette zone, mais après le refus des autorités françaises de procéder à ces modifications, la création de la monnaie guinéenne était devenue inévitable.

La réorganisation économique du pays dans laquelle on compte la création de la BRG, mais aussi de la monnaie guinéenne a été annoncée à la Conférence économique de Dalaba des 25 et 27 février 1960.

Dans une ordonnance n°009/PRG publiée le 29 février 1960, il est annoncé :

la création d’une monnaie nationale dénommée Franc guinéen et la Banque de la République de Guinée (BRG) portant réforme monétaire et;

le transfert, par Ordonnance n°010/PRG de la même date, des activités de la Banque Centrale de l’Afrique de l’Ouest à la Banque de la République de Guinée ; cette ordonnance stipule dans son article 30 qu’à compter du 1er mars 1960 que « toutes les activités assumées antérieurement par la Banque centrale de l’Afrique de l’Ouest en République de Guinée sont dévolues à la Banque de la République de Guinée » ; étant un établissement public ;

La BRG est dotée à sa création d’un capital de 500 millions de francs guinéens et sera remplacé le 27 juillet 1961 par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG);

Le 02 octobre 1972, Sekou Touré change de monnaie et remplace le franc guinéen par le syli, franc guinéen qui reviendra encore en janvier 1986 après dévaluation du syli qui était passé à 340 sylis pour 1 dollar contre 24 sylis pour 1 dollars à sa création.