La présentation du rapport sur la géolocalisation des centres de vote et des centres d’état civil a eu lieu ce vendredi 28 février 2025 à Conakry. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Amadou Oury Bah.

Dans son discours, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Ibrahim Kalil Condé, a souligné que ce rapport, qui porte sur la cartographie et la géolocalisation des centres de vote et des centres d’état civil, est valable pour l’ensemble du cycle électoral. « Cette cartographie permettra notamment de rapprocher les centres de vote des électeurs, facilitant ainsi leur participation tant à l’enrôlement qu’aux élections. Une cartographie pérenne des centres de vote évitera toute modification du lieu de vote pour les électeurs, garantissant une meilleure accessibilité au processus électoral à venir », a expliqué le ministre Kalil Condé.

Dans sa prise de parole, le chef du gouvernement, Amadou Oury Bah, a salué l’implication de l’Institut national géographique dans ce travail, qui, selon lui, va au-delà de la simple question électorale. « Il permet à l’administration, de manière générale, d’adopter une approche susceptible d’impacter positivement l’ensemble de nos politiques publiques », a-t-il déclaré, soulignant que cela rassure quant à la possibilité effective de procéder à l’enrôlement dans un délai bien déterminé, puisque, au préalable, les lieux d’enrôlement seront déjà définis et communiqués à l’ensemble des populations en âge d’être électeurs, ainsi qu’aux centres religieux, qui servent de points de regroupement.

« Cela permettra, de manière beaucoup plus efficace, de savoir où faire passer les messages pour que l’ensemble de la population soit rapidement informée du lieu, du moment et des raisons pour lesquelles ces activités doivent être réalisées. C’est, à mon avis, un aspect très important. En ce qui concerne l’adressage, qui a déjà été entamé, il faut impliquer les acteurs concernés, car cela nous permettra, sur l’ensemble du territoire national, de mener ce travail qui semblait titanesque avec beaucoup plus d’aisance. Je pense qu’avec ce processus de déploiement du PNRAVEC, le changement qui devra intervenir pour enrichir régulièrement le fichier d’état civil avec cet outil, en y incluant la localisation des lieux susceptibles de diffuser des informations, permettra de rafraîchir la base de manière régulière. L’outil est déjà en place et représente une avancée très importante pour la suite », a expliqué le Premier ministre.

Ce rapport, une fois validé, constituera une illustration opérationnelle des principes de vote et d’obtention des actes d’état civil, en vue de la tenue d’élections libres, fiables et transparentes.