Comment réagit le Rpg arc-en-ciel à l’appel d’Alpha Condé de chasser la junte au pouvoir? Quid de la redynamisation des Forces vives ? Taliby Dabo donne la position du Rpg arc-en-ciel. Concernant le rapprochement entre son parti avec ses adversaires d’hier notamment l’Ufdg de Cellou Dalein Diallo et l’Ufr de Sidya Touré, M. Dabo soutient que cela est nécessaire pour faire fléchir le Cnrd dirigé par colonel Mamadi. Interview !

Guinee360.com : Qu’est-ce qui a motivé la redynamisation des forces vives?

Taliby Dabo : C’est un réveil des forces vives parce qu’elles ont déjà existées auparavant. Donc c’est pour mettre les forces en commun afin d’obtenir nos revendications. On s’est dit que c’est en étant ensemble que cela va réussir parce qu’aller en rang dispersé cela ne va aboutir à rien. Voilà pourquoi le réveil des forces vives.

Beaucoup de gens se demandent l’opportunité du rapprochement entre et Alpha Condé, Cellou et Sidya. Que répondez-vous ?

Mais c’est ça la politique, on ne peut pas faire la politique sans opportunité. Puisqu’il y a un conflit entre le Cnrd et ces différents partis politiques et société civile à savoir le Rpg, Ufdg, Ufr, Fndc etc. Si nous sommes ensemble cela va faire fléchir la position du CNRD.

Depuis la Turquie Alpha Condé appelle à chasser la junte dirigée par Mamadi Doumbouya. Le Rpg Arc-en-ciel est-il dans cet élan aujourd’hui ?

Ce qu’Alpha dit et fait c’est ce que le RPG arc-en-ciel dit et fait aussi. Il n’y a pas d’ambiguïté là-dessus. Alpha Condé c’est notre leader, notre guide donc c’est lui qui nous oriente. Alpha Condé n’est pas venu seul au pouvoir, il a été présenté par une formation politique appelée le Rpg arc-en-ciel. Qu’on sache que si Alpha Condé a un problème, le Rpg est concerné à plus d’un titre. Le combat qu’il est en train de faire ce n’est pas son seul combat c’est le combat de toutes les personnes qui ont voté en faveur du candidat du Rpg.

Le Premier ministre a annoncé la réouverture du dialogue. Allez-vous participer ?

Il faut formaliser le dialogue, le dialogue ne se décrète pas. Il ne passe pas par un simple communiqué où décret. Lorsqu’il y a deux partis en conflit, il faut une troisième personne pour faire la médiation. On ne fait plus confiance à ce gouvernement, au Cnrd. On a dit que c’est seulement une institution qui peut venir se mettre entre nous pour qu’on dialogue sans cela ce n’est pas possible

D’aucuns estiment que les manifestations vont retarder le déroulement du chronogramme de 24 mois de la transition. Qu’en pensez-vous ?

A ce stade actuel, si on prend le calendrier, la transition va prendre un retard. Si certaines personnes pensent que les manifestations vont retarder la transition, par contre, pour nous, cela va accélérer les choses car on les amènera à fléchir leur position.

Si la junte vous demandait de surseoir à la manifestation pour donner une chance au dialogue accepteriez-vous ?

A la seule condition que le dialogue soit présidé par une institution internationale qui est la Cedeao. C’est ce que nous avons demandé. Et cela n’est pas de la mer à boire. Qu’il fasse venir la Cedeao et nous irons au dialogue et on mettra nos points de revendication sur la table. Ce n’est pas difficile ce que nous demandons.