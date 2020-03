Guinée: Un opposant prévient que la crise va perdurer car le report ne permet pas des élections inclusives

Le président du parti Union pour le Progrès de la Guinée (UPG), a réagi à l’annonce du report du double scrutin du 1er mars. Pour Jacques Gbonimy, cet énième report des élections législatives ne résout pas la crise qui secoue le pays ces derniers moments.

« Ce qui a été recommandé par la communauté internationale, par les religieux, par les sages et par les partis politiques n’a pas été pris en compte. Ce n’est pas ce à quoi nous attendions. Ma réaction est négative parce que ça ne résout pas le problème et ça ne règle pas non plus la crise que nous vivons depuis quelques jours», a-t-il affirmé.

Dans son discours annonçant le report du scrutin, Alpha Condé affirme que l’organisation de ces élections concerne uniquement les partis politiques déjà en lice. Sur cette question, le leader de l’UPG soutient qu’Alpha Condé ne se préoccupe pas de la crise que traverse le pays: « Un report qui n’est pas inclusif, qui ne prend pas en compte les autres partis politiques de l’opposition, n’est pas un report souhaité par les Guinéens. Il y a aucune volonté de monsieur le président de la République d’organiser une élection inclusive à laquelle vont prendre part tous les partis politiques désireux de participer à ces élections. C’est simplement pour permettre à la CENI d’organiser sa mascarade électorale. »

Cet acteur politique ne crie pas à la victoire. Cependant, Jacques Gbonimy indique que la lutte se poursuivra tant qu’Alpha Condé ne renoncera pas à son projet de changement constitutionnel: « Nous sommes opposés à ce projet. Pour le moment on est pas partant. Donc la crise va perdurer et le combat va continuer. Le principe est clair, il est question que M. Alpha Condé retire son projet de nouvelle constitution et de troisième mandat. »