La Direction générale des élections (DGE) a clôturé, ce samedi à Kindia, un atelier national d’évaluation des scrutins référendaire et présidentiel. Cette rencontre a permis à l’organe en charge de l’organisation des élections en Guinée, en collaboration avec ses partenaires, de procéder à une analyse approfondie du déroulement des deux derniers scrutins.

À l’issue des travaux, des acquis ont été relevés, des difficultés identifiées et des recommandations formulées en vue d’améliorer l’organisation des prochaines échéances électorales.

Dans son discours de clôture, la directrice générale de la DGE, Djenabou Touré, est revenue sur les perspectives du processus électoral à venir. « Pour la suite du processus, nous avons des élections à organiser : les législatives, les communales, les régionales et ensuite les élections sénatoriales. Nous allons nous conformer aux dispositions du Code électoral adopté le 27 septembre 2025 », a-t-elle déclaré.

Dans cette dynamique, la DGE a déjà élaboré un tableau de bord juridique ainsi qu’un projet de chronogramme, lesquels seront soumis au Président de la République, seul habilité à fixer les dates des élections. «Dans ce tableau de bord juridique, nous avons relevé tout ce qui est délais légaux : J-90 pour la fixation de la date, J-60 pour la convocation du corps électoral. Il y a des délais légaux incompressibles pour le dépôt des candidatures », a précisé Djenabou Touré.

La directrice générale a également annoncé un changement majeur dans le système électoral guinéen. « Il faut comprendre que la Guinée va désormais adopter un nouveau mode de scrutin. Cette fois-ci, il y aura des scrutins uninominaux et plurinominaux. C’est-à-dire que certaines circonscriptions auront deux, trois, voire quatre députés, en fonction de la population et de la superficie du territoire, selon une formule établie avec l’appui de l’Institut national de la statistique », a-t-elle expliqué.

Elle a enfin souligné que ce nouveau dispositif est encadré par des dispositions claires prévues dans la loi électorale, à travers un tableau de répartition précisément défini.