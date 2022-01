Le président de la Transition a procédé, ce 1er janvier 2022, à la nomination de deux cadres au niveau du ministère de la Justice et des Droits.

Selon un premier décret lu à la télévision nationale, c’est Me Irène Me Irène Marie HADJIMALIS, qui devient Secrétaire générale du département, après la nomination de celui qui occupait ce poste comme ministre en remplacement de Me Fatoumata Yarie Soumah. Me Irène était jusque-là l’Inspectrice générale.

Yaya Kaïraba Kaba, qui était l’Avocat général de la Cour d’appel de Conakry est nommé au poste d’Inspecteur général.