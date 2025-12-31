La Direction générale des élections (DGE) a publié les résultats provisoires de l’élection présidentielle. Selon ces chiffres, le candidat Mamadi Doumbouya arrive en tête avec 86,72 % des suffrages exprimés, pour un taux de participation de 80,95 %.

À l’annonce de ces résultats, le directeur national de campagne du candidat du GMD, également Premier ministre, Bah Oury, a salué la mobilisation des électeurs et la maturité démocratique du peuple guinéen.

Dans un message empreint de reconnaissance, il a déclaré : « En démocratie, la seule voix qui tranche, c’est celle du peuple. Et lorsque le peuple s’exprime dans le calme et la dignité, c’est la Nation tout entière qui avance. »

Selon lui, ces résultats traduisent une forte adhésion populaire : « Ces chiffres montrent une mobilisation remarquable des Guinéennes et des Guinéens. Ils traduisent une adhésion nette à une vision, à un projet et à l’orientation choisie pour l’avenir de notre pays. Le scrutin s’est déroulé dans une atmosphère de participation massive, libre et apaisée. »

Bah Oury a exprimé sa gratitude au Président de la République : « Je voudrais, en premier lieu, exprimer ma profonde gratitude au Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée en nous et pour la vision qui a guidé cette campagne. Cette victoire est celle d’un leadership et celle d’un peuple qui a cru en lui-même et en son avenir. »

Il a également remercié l’ensemble des structures de campagne, du quartier général aux coordinations locales et de la diaspora, ainsi que les Forces de défense et de sécurité : « Je voudrais remercier tout particulièrement les Forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme, leur sens de la responsabilité et leur contribution déterminante au bon déroulement du processus. »

Le Premier ministre a aussi salué le rôle des sages, des leaders religieux, des femmes, des jeunes, de la diaspora et des médias pour leur contribution au maintien d’un climat apaisé et à une information équilibrée.

Il a par ailleurs félicité les autres candidats : « Ils ont fait preuve de responsabilité et d’esprit républicain tout au long du processus. Leur participation à ce scrutin a honoré notre jeune démocratie. »

Bah Oury a souligné le caractère inédit du processus électoral : « Pour la première fois dans l’histoire récente de notre pays, un référendum constitutionnel et une élection présidentielle ont été organisés dans un contexte de refondation profonde, sans violence, sans heurts et sans remise en cause majeure de la transparence du processus. »

Rappelant que les résultats restent provisoires, il a appelé au respect des institutions : « La Cour suprême est la seule institution habilitée à proclamer les résultats définitifs. J’en appelle à la responsabilité de tous afin de préserver le calme, la retenue et le respect des institutions. »

Pour clore son propos, Bah Oury a invité l’ensemble de la classe politique à l’unité nationale : « La victoire n’est pas une fin en soi. Elle est un appel au rassemblement et à l’humilité. La Guinée entre aujourd’hui dans une nouvelle étape de son histoire, qui exige davantage de travail, d’unité, de cohésion nationale et de fidélité aux engagements pris devant le peuple. »