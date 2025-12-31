Quarante-huit heures après la tenue de l’élection présidentielle du 28 décembre dernier, la Direction générale des élections (DGE) a publié, dans la soirée de ce mardi, les résultats provisoires du scrutin. Ceux-ci donnent le candidat sortant, Mamadi Doumbouya, largement en tête avec 86,72 % des suffrages exprimés.

Désormais, l’attention se tourne vers la Cour suprême, seule institution habilitée à proclamer les résultats définitifs de l’élection présidentielle. Conformément aux dispositions de l’article 57 de la constitution, cette juridiction dispose d’un délai de 72 heures pour examiner et statuer sur d’éventuels contentieux électoraux, avant la publication des résultats définitifs. Durant ce laps de temps, les candidats en lice qui contesteraient les résultats provisoires ont la possibilité de saisir la Cour suprême par le dépôt de recours.

Pour rappel, sur les neuf candidats ayant pris part au scrutin du dimanche 28 décembre, trois ont déjà reconnu officiellement leur défaite et adressé leurs félicitations à Mamadi Doumbouya, et ce, avant même la proclamation des résultats provisoires par la DGE.

Selon nos informations, la Cour suprême a déjà reçu les résultats transmis par la Direction générale des élections au lendemain de la publication des résultats provisoires.