Dans une publication sur sa page Facebook, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a adressé ses félicitations à Mamadi Doumbouya, élu président de la République de Guinée avec 86,72 % des suffrages.

Dans son message, le chef de l’État gabonais a salué « avec force et fraternité [son] ami et frère, Son Excellence Mamadi Doumbouya », pour sa victoire à l’élection présidentielle en République de Guinée, obtenue avec 86,72 % des voix.

Brice Clotaire Oligui Nguema a ensuite estimé que, à l’instar du processus engagé au Gabon, la Guinée a connu, sous le leadership de Mamadi Doumbouya, « une transition rigoureuse, courageuse et exemplaire, conduite dans l’intérêt supérieur du peuple ». Selon lui, ce résultat « n’est ni un hasard ni une surprise », mais l’aboutissement d’un processus maîtrisé, fondé sur le rétablissement de l’ordre républicain, la refondation des institutions et la restauration de la confiance nationale.

Pour le président gabonais, cette victoire consacre « un homme de devoir, un État qui se relève et un peuple qui choisit la stabilité, la dignité et l’avenir ». Il a enfin réaffirmé sa volonté de renforcer, avec « la Guinée sœur », une coopération fraternelle au service d’une Afrique souveraine, responsable et résolument tournée vers le progrès.