À l’occasion des célébrations de fin d’année, la Direction centrale de la police routière (DCPR) a annoncé une mesure exceptionnelle visant à renforcer la sécurité sur les axes routiers. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 31 décembre 2025, l’institution a décidé d’interdire temporairement la circulation des gros porteurs.

Selon les autorités policières, cette interdiction sera en vigueur du mercredi 31 décembre 2025 à partir de 21 heures jusqu’au jeudi 1er janvier 2026 à 0 heure. Elle s’inscrit, précise la police, dans le cadre des dispositions prises pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens durant les festivités.

Dans son communiqué, la DCPR indique : « La direction centrale de la police routière informe toutes les structures syndicales en charge du transport routier qu’à l’occasion de la fête de fin d’année 2025, la circulation est interdite aux gros porteurs pour la période allant du mercredi 31 décembre 2025 à 21h jusqu’au jeudi 1er janvier 2026 à 0h.»

Toutefois, une exception est prévue. La police routière précise que seuls les camions-citernes transportant du carburant sont autorisés à circuler pendant cette période, en raison de leur caractère stratégique.