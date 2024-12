La Guinée s’apprête à vivre une fin d’année 2024 et un début d’année 2025 exceptionnels, marqués par une effervescence culturelle sans précédent. À Conakry comme dans les villes de l’intérieur du pays, une programmation artistique riche et colorée promet de réunir mélomanes et passionnés des arts dans une ambiance festive.

Dans la capitale, trois concerts d’envergure sont prévus le 31 décembre 2024, avec des figures emblématiques de la scène musicale nationale et africaine : Fally Ipupa au Chapiteau By Issa, Salif Kéita, la “voix d’or du Mali”, au Palm Camayenne, et la légende Sékouba Bambino, accompagné du mythique Bembeya Jazz National, au Noom Hôtel. Ces spectacles, qui conjuguent modernité et tradition, mettent en avant la diversité musicale africaine.

Pour bien débuter l’année 2025, un événement exceptionnel aura lieu le 1er janvier 2025 à l’Espace Créative du Mariador Palace : Pathé Moloko, grand maître de la musique pastorale, offrira une performance immersive célébrant les traditions locales, pour un ressourcement culturel unique.

Malgré cette dynamique prometteuse, des actions de troubles-fêtes habituels ont été sporadiquement constatées. À certains endroits de Conakry, des affiches des artistes programmés ont été vandalisées, marquées de croix rouges pour insinuer des annulations. Afin d’éclaircir la situation, nous avons interrogé les artistes concernés et leurs promoteurs qui ont confirmé leur participation sans réserve aux dates prévues.

Joint également au téléphone, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla, dont c’est le département qui autorise ces manifestations, a également tenu à rassurer le public. Il a confirmé que toutes les autorisations nécessaires ont été délivrées aux promoteurs, et que les concerts auront bel et bien lieu. En adressant ses vœux de bonnes fêtes au public mélomane, il a insisté sur les mesures de sécurité et d’encadrement déjà mises en place pour garantir le bon déroulement des festivités.

Le ministre Moussa Moïse Sylla a par ailleurs indiqué qu’à cette occasion, le Général Mamadi Doumbouya, chef de l’Etat, a réaffirmé son engagement à soutenir ces rencontres festives qu’il considère comme des moments apolitiques, destinés à rassembler les Guinéens autour de la joie et de la culture. Des instructions fermes ont été données à tous les niveaux pour que les concerts se déroulent dans un cadre sécurisé, permettant à tous de célébrer dans la sérénité.

La fin d’année 2024 et le Nouvel An 2025 s’annoncent donc comme des moments historiques pour la culture guinéenne. La diversité des artistes programmés, le soutien des autorités, et l’engouement du public indiquent de bons préjages dans la promotion de l’art et du patrimoine en Guinée. Ces spectacles, confirmés et attendus avec ferveur, seront l’occasion de renforcer les liens entre tradition et modernité, tout en offrant des souvenirs mémorables à une nation unie dans la fête. Rendez-vous est pris pour célébrer ensemble ce passage en apothéose !