Après un long silence, le président du parti de l’Espoir pour le développement national (PEDN), Lansana Kouyaté, s’est exprimé sur la situation sociopolitique de la Guinée. Il invite les dirigeants actuels à poser les bases de la réconciliation et à résoudre les divisions qui opposent les citoyens guinéens.

Dans son discours du Nouvel An, l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté se demande pourquoi l’espoir d’une vie meilleure pour les Guinéens semble toujours inaccessible, même après 65 ans d’indépendance. “Il est temps de poser les fondamentaux qui opposent les Guinéens, alimentant des haines et des obstacles à la prospérité générale. Aujourd’hui, l’équation est simple : un régime militaire évoque la sécurité de l’État, tandis que le retour à l’ordre constitutionnel, c’est-à-dire des élections démocratiques, semble être imminent, avec l’échéance proche d’un pouvoir civil démocratiquement élu, conformément aux dispositions de la charte de la transition”, a déclaré Kouyaté, ajoutant que “la sécurité et les élections démocratiques sont deux objectifs souvent perçus comme opposés.”

Selon le leader du PEDN, dans cette confrontation, il n’y aura pas de vainqueur, car l’objectif de prospérité sera compromis.

Pour Kouyaté, autant un tout sécuritaire sans discernement mettrait en péril la démocratie, autant une mobilisation non contrôlée pour cette démocratie mettrait en danger la sécurité nationale. “Ceux qui pensent que l’État martial serait la solution ont tort de privilégier cette voie sans discernement. De même, ceux qui veulent en découdre avec des mobilisations militantes, sur fond d’agitation, ont tout autant tort”, estime l’homme politique.

Dans les deux cas, il soutient que l’espoir d’une gestion saine de la cité ne serait qu’une illusion. C’est pourquoi il en appelle à l’honnêteté de tous les Guinéens, pour leur faire comprendre que la victoire radicale d’un camp contre l’autre serait nuisible aux perspectives de prospérité. “Pour qu’il y ait prospérité, les courants de pensée doivent converger vers un dénouement pacifique. Oui à la sécurité, oui à des élections démocratiques dans la sérénité, où les programmes seront confrontés pour le meilleur choix du meilleur, dans l’esprit qui a caractérisé le début de la transition, à savoir celui de l’arbitre non compétiteur..”

Lansana Kouyaté soulève également des questions essentielles, telles que la manière de sortir des habitudes de détournement de deniers publics, auxquelles plusieurs générations de commis de l’État se sont rendus coupables.

C’est pourquoi il s’est réjoui des efforts de la CRIEF, qui multiplie les interpellations pour cause de présomption de détournement. “Il est temps que l’État prenne la mesure du retard et rassure la population en convoquant un dialogue franc avec les composantes de la société”, a-t-il conclu.