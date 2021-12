Lors du conseil des ministres tenu ce jeudi 30 décembre 2021, le Premier ministre Mohamed BEAVOGUI, a fait savoir que le ministre du Budget a fait une communication sur le projet de loi de finances initiale pour l’année 2022. Il a été approuvé et soumis à l’adoption du Président de la République.

Selon le compte rendu global dudit conseil, le ministre Moussa CISSÉ a indiqué, sur la base de sa lettre de cadrage et d’orientations budgétaires, que l’élaboration du budget 2022 s’est appuyée « sur des hypothèses macro-économiques réalistes ainsi que sur des estimations de recettes et dépenses sincères et prudentes.»

Le patron du Budget a également mentionné que tous les prêts et ressources de financement couvrant le solde budgétaire «sont clairement identifiés, avec un degré raisonnable de certitude, permettant ainsi de garantir le principe de soutenabilité et l’obligation d’équilibre financier dans le budget.»

A cet égard, les principales hypothèses sous-jacentes aux projections sur le budget sont :« ⚫ 𝙪𝙣 𝙩𝙖𝙪𝙭 𝙙𝙚 𝙘𝙧𝙤𝙞𝙨𝙨𝙖𝙣𝙘𝙚 é𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙦𝙪𝙚 𝙙𝙚 5,7% 𝙙𝙪 𝙋𝙄𝘽,

⚫ 𝙪𝙣 𝙩𝙖𝙪𝙭 𝙙’𝙞𝙣𝙛𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙢𝙤𝙮𝙚𝙣 𝙙𝙚 10,1%,

⚫ 𝙪𝙣 𝙩𝙖𝙪𝙭 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙛𝙞𝙨𝙘𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙚 13,88% ; 𝙚𝙩

⚫ 𝙪𝙣 𝙩𝙖𝙪𝙭 𝙙𝙚 𝙘𝙝𝙖𝙣𝙜𝙚 𝙙𝙚 9 696 𝙂𝙉𝙁 𝙥𝙤𝙪𝙧 1 d𝙤𝙡𝙡𝙖𝙧 us.»

Ainsi, précise le compte rendu, sur la base de ces hypothèses, 𝐥𝐞 m𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭 a informé les membres du Gouvernement que 𝒍𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒕𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍’É𝒕𝒂𝒕 (𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒂𝒏𝒕 𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒐𝒏𝒔 𝒏𝒐𝒏 𝒂𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕é𝒔) 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒕é𝒆𝒔 «à 26 063,79 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒓𝒅𝒔 𝑮𝑵𝑭 𝒆𝒕 𝒍𝒆𝒔 𝒅é𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆𝒔 à 30 607,66 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒓𝒅𝒔 𝑮𝑵𝑭 (𝒚 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒊𝒔 𝒍𝒆𝒔 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒆𝒙𝒕é𝒓𝒊𝒆𝒖𝒓𝒔), 𝒔𝒐𝒊𝒕 𝒖𝒏 𝒅é𝒇𝒊𝒄𝒊𝒕 𝒑𝒓é𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍 𝒅𝒆 4 543,87 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒓𝒅𝒔 𝑮𝑵𝑭 (𝒐𝒖 2,6% 𝒅𝒖 𝑷𝑰𝑩).»

Le ministre Moussa CISSÉ a aussi présenté la répartition sectorielle des dépenses hors financements extérieurs. Les allocations qui en découlent se présentent comme suit :«⚫ 𝙎𝙚𝙘𝙩𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙙𝙚 𝙡’é𝙙𝙪𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙚𝙩 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙖𝙣𝙩é : 19,6% 𝙙𝙪 𝙩𝙤𝙩𝙖𝙡 𝙙𝙚𝙨 𝙙é𝙥𝙚𝙣𝙨𝙚𝙨 𝙗𝙪𝙙𝙜é𝙩𝙖𝙞𝙧𝙚𝙨 (𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 15,8% 𝙚𝙣 2021), 𝙙𝙤𝙣𝙩 7,8% 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙖 𝙨𝙖𝙣𝙩é 𝙚𝙩 11,8% 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡’é𝙙𝙪𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 ;

⚫ 𝙎𝙚𝙘𝙩𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙙𝙚𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙧𝙖𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙩𝙪𝙧𝙚𝙨 𝙚𝙩 𝙙𝙚𝙨 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨𝙥𝙤𝙧𝙩𝙨 : 8,2% 𝙙𝙪 𝙩𝙤𝙩𝙖𝙡 𝙙𝙚𝙨 𝙙é𝙥𝙚𝙣𝙨𝙚𝙨 𝙗𝙪𝙙𝙜é𝙩𝙖𝙞𝙧𝙚𝙨 (𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 5,4% 𝙚𝙣 2021) ;

⚫ 𝙎𝙚𝙘𝙩𝙚𝙪𝙧 𝙖𝙜𝙧𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚 : 4,3% (𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 2,4% 𝙚𝙣 2021) 𝙚𝙩,

⚫ 𝙎𝙚𝙘𝙩𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙅𝙪𝙨𝙩𝙞𝙘𝙚, 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘿é𝙛𝙚𝙣𝙨𝙚 𝙚𝙩 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙎é𝙘𝙪𝙧𝙞𝙩é : 14,5% (𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 13,5% 𝙚𝙣 2021).»

𝙎𝙪𝙧 𝙡𝙚 𝙫𝙤𝙡𝙚𝙩 𝙙é𝙥𝙚𝙣𝙨𝙚𝙨, 𝙡𝙚 m𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙧𝙚 𝙖 𝙞𝙣𝙨𝙞𝙨𝙩é 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙚𝙨 𝙙𝙞𝙛𝙛é𝙧𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙚𝙨 𝙥𝙧𝙚𝙣𝙖𝙣𝙩𝙚𝙨 𝙨’𝙖𝙗𝙨𝙩𝙞𝙚𝙣𝙣𝙚𝙣𝙩, 𝙚𝙣 𝙘𝙤𝙪𝙧𝙨 𝙙’𝙚𝙭é𝙘𝙪𝙩𝙞𝙤𝙣, 𝙙’𝙞𝙣𝙞𝙩𝙞𝙚𝙧 𝙙𝙚𝙨 𝙙é𝙥𝙚𝙣𝙨𝙚𝙨 𝙣𝙤𝙣 𝙥𝙧é𝙫𝙪𝙚𝙨 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡𝙚 𝘽𝙪𝙙𝙜𝙚𝙩 𝙙𝙚 𝙡’𝙀𝙩𝙖𝙩.

Au cours du débat sur cette loi, les avis ont porté notamment sur :«➡ 𝘓𝘢 𝘯é𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘵é 𝘥’𝘢𝘮é𝘭𝘪𝘰𝘳𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦𝘴 𝘧𝘪𝘴𝘤𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘯𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘴𝘤𝘢𝘭𝘦𝘴 ;

➡ 𝘓𝘢 𝘳𝘦𝘷𝘶𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘢𝘳𝘳ê𝘵é𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘫𝘰𝘪𝘯𝘵𝘴 𝘥’𝘢𝘧𝘧𝘦𝘤𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭’𝘌𝘵𝘢𝘵 ;

➡ 𝘓𝘦 𝘱𝘰𝘪𝘥𝘴 é𝘯𝘰𝘳𝘮𝘦 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘦 𝘣𝘶𝘥𝘨𝘦𝘵 𝘥𝘦𝘴 𝘴𝘰𝘤𝘪é𝘵é𝘴 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘌𝘗𝘈 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘥𝘦𝘴 𝘯𝘪𝘷𝘦𝘢𝘶𝘹 𝘥𝘦 𝘴𝘶𝘣𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 é𝘭𝘦𝘷é𝘴 ;

➡ 𝘓𝘦 𝘤ô𝘵é é𝘭𝘦𝘷é 𝘥𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘦 𝘣â𝘵𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 à 𝘶𝘴𝘢𝘨𝘦 𝘢𝘥𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘧 ;

➡ 𝘓𝘢 𝘯é𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘵é 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘯𝘧𝘰𝘳𝘤𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘨𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘦𝘵 𝘭𝘢 𝘥é𝘮𝘢𝘵é𝘳𝘪𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘪𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘦𝘯 𝘧𝘢𝘷𝘦𝘶𝘳 𝘥𝘦 𝘭’𝘌𝘵𝘢𝘵 ;

➡ 𝘓’é𝘭𝘢𝘳𝘨𝘪𝘴𝘴𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘭’𝘢𝘴𝘴𝘪𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘧𝘪𝘴𝘤𝘢𝘭𝘦 à 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦𝘳𝘴 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘴𝘦 𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘵𝘪𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘧𝘰𝘯𝘤𝘪𝘦𝘳𝘴, 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘪𝘴 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘳𝘶𝘪𝘳𝘦, 𝘦𝘵𝘤. ;

➡ 𝘓𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘴 𝘢𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘥𝘶 𝘴𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦𝘭 𝘱𝘢𝘳 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘯𝘧𝘰𝘳𝘤𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘶 𝘳ô𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘎𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘈𝘨𝘳éé𝘴 ;

➡ 𝘓𝘢 𝘮𝘢𝘪𝘵𝘳𝘪𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘥é𝘱𝘦𝘯𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭 𝘥𝘦 𝘭’𝘌𝘵𝘢𝘵 ;

➡ 𝘓’𝘢𝘮é𝘭𝘪𝘰𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵é 𝘥’𝘢𝘣𝘴𝘰𝘳𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘴 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘦𝘹𝘵é𝘳𝘪𝘦𝘶𝘳𝘴.»

Après ce débat, le Conseil a approuvé et recommandé que le projet de loi des finances 2022 «soit adopté par Ordonnance de Monsieur le Président de la Transition.» Il a ensuite remercié et félicité «chaleureusement» les ministres du Budget et de l’Économie, des Finances et du Plan ainsi que leurs équipes pour la préparation du projet de loi de finances 2022.