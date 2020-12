L’examen et le vote de ce projet ont eu lieu au cours d’une session ordinaire ce mercredi 30 décembre 2020, à l’hémicycle.

Dans le rapport qui fait mention de ce travail, il ressort que l’augmentation des dépenses par rapport à la loi de Finances Rectificative 2020 de 909,74 Mds est imputable à la hausse des dépenses d’investissement pour 1.255,84 Mds (30,04%), mais aussi atténuée par une baisse des dépenses courantes de 533,89 Mds (-2,81%).

Pour combler le déficit budgétaire qui s’éleve à 4.227.426.597.254 GNF, le ministre en charge des Finances est autorisé à contracter des emprunts pour un montant de 7.220.526.442.380 GNF. En outre, il devra recouvrer des créances sur les entreprises et autres redevables pour 255.060.748.000 GNF.

Le chef du département de l’Economie et des Finances devra également procéder au remboursement du capital des emprunts pour un montant de 3.248.160.593.651 GNF, dont 1.988.282.632.651 GNF en emprunts intérieurs et 1 259 877 961 000 en emprunts extérieurs, a livré le rapporteur le rapporteur de la commission Affaires économiques et financières du plan et de coopération à l’Assemblée nationale.