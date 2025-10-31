En prélude à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain, Lansana Kouyaté, président du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), a officiellement déposé sa candidature ce vendredi 30 octobre à la Cour suprême.

Accompagné d’une délégation de membres de son parti, l’ancien Premier ministre s’est présenté devant la plus haute juridiction du pays pour soumettre son dossier, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’information a été confirmée à Guinée360 par le service de communication du PEDN.

“La candidature du Président Lansana Kouyaté, candidat du PEDN à la présidentielle du 28 décembre 2025, est officiellement déposée à la Cour suprême”, précise le parti.

Ce dépôt intervient à la suite de la désignation de Lansana Kouyaté comme candidat du PEDN lors du congrès national du parti, tenu en janvier dernier à Conakry.

Ancien Premier ministre en 2007 sous la présidence de Lansana Conté, Lansana Kouyaté n’en est pas à sa première participation à une élection nationale.

Le leader du PEDN s’était déjà présenté aux présidentielles de 2010 et de 2015, face notamment à Alpha Condé.